Zurück in die Zukunft mit Ken Starr

Stattdessen ging es um Clintons sexuelle Beziehung zu der Praktikantin Monica Lewinsky, die Starr in peinlich genauen Schilderungen ausbreitete, und um den Umstand, dass Clinton darüber unter Eid gelogen hatte. Den Präsidenten zu Fall zu bringen: Das war Starrs Mission, die er mit grossem Eifer verfolgte.

Hauptsache, TV-tauglich

Nun soll Starr also einen Präsidenten vor dem Sturz bewahren. Der heute 73-jährige Verfassungsjurist wurde von Donald Trump in das Team berufen, das ihn im Impeachment-Prozess vor dem Senat verteidigen wird. Es war klar, dass die US-Medien ­sofort die alten Zitate ausgruben, die belegen, was Trump früher von Starr hielt: nicht viel. «Er ist ein Verrückter», sagte Trump 1999, im Jahr des Impeachment-Verfahrens gegen Clinton, «ein Desaster». Das war im demokratischen Lager, dem Trump damals näherstand als dem republikanischen, eine verbreitete Ansicht. Spätestens seit Trump Präsident ist, hat er an Starr aber Gefallen gefunden.

Das hat damit zu tun, dass dieser inzwischen bei Fox News zum Studiomobiliar gehört. Starr verteidigte Trump dort schon in der Russland-Affäre gegen alle Vorwürfe – und er tat es auch ­danach, als sich alles um Trumps Verhalten gegenüber der Ukraine drehte. In Trumps Welt, in der eine gute TV-Präsenz die wichtigste Qualifikation ist, macht ihn das zu einer idealen Besetzung.

Dasselbe scheint der Präsident über ein weiteres Mitglied seines Teams gedacht zu haben. Alan Dershowitz ist ein eloquenter Verfassungsrechtler, verteidigte in der Vergangenheit aber auch viele Prominente vor Gericht, darunter auch den wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen angeklagten Millionär Jeffrey Epstein.

Der Fokus auf Fernsehtauglichkeit macht aus Trumps Optik durchaus Sinn. Mit einem Freispruch durch den von den Republikanern beherrschten Senat kann er zwar rechnen, aber für die Bewertung des Impeachments in der öffentlichen Meinung braucht er Personen, die ihn im Senat möglichst glaubwürdig verteidigen, auch wenn die Fakten gegen ihn sprechen. Starr soll ihm dabei helfen.