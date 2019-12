Zeugen angreifen, Fakten leugnen: Trumps skrupellose Unterstützer

Er sitzt regulär im Geheimdienstausschuss und im Justizausschuss, kennt also die Beweiskette der Demokraten in- und auswendig. Das dürfte ihn nicht weiter beeindrucken. Er gilt nicht nur als Verbreiter von Verschwörungstheorien, sondern auch als ein Urheber. Er hat etwa das Gerücht in die Welt gesetzt, es gäbe innerhalb der Bundespolizei FBI eine Art geheime Gesellschaft, die gegen Trump arbeitet.

In der Sitzung stürzt er sich auf zwei Beobachtungen: Keiner der bisher gehörten Zeugen habe von Trump den direkten Auftrag bekommen, Militärhilfe für die Ukraine zurückzuhalten. Und nirgends im Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij Ende Juli erwähne Trump auch nur die Militärhilfe. Für Ratcliffe ist der Fall damit klar: Trump ist unschuldig.

Die sind ja alle ahnungslos!

Und dann ist da noch Matt Gaetz, Abgeordneter aus Florida. Er gehört zu den lautesten Trump-Verteidigern im landesweiten Fernsehen. Vor einigen Wochen initiierte er eine filmreife Schau-Revolte zusammen mit etwa 30 republikanischen Abgeordneten. Als der Geheimdienstausschuss damit begann, in einem speziell abgeschirmten Raum im Keller des Kongresses erste Zeugen zu hören, stürmte die Gruppe mit Gaetz an der Spitze eine der «geheimen Sitzungen». Wobei Gaetz und seine Mitstreiter gegen alle Gemeinhaltungsregeln des Kongresses verstiessen. Gaetz etwa twitterte währenddessen verbotenerweise fleissig aus dem Raum heraus. Er wolle zeigen, dass der demokratische Ausschusschef Schiff mit unfairen Mitteln vorgehe, behauptete er.

Was er verschwieg: Selbstverständlich konnten sowohl Demokraten als auch Republikaner in den geheimen Anhörungen Fragen stellen, so sie denn dem Geheimdienstausschuss angehörten. Alle Verhöre wurden später zudem in Schriftform veröffentlicht. Und die Zeugen wurden ausserdem alle nochmal öffentlich vernommen. Gaetz gehört dem Geheimdienstausschuss nicht an und hatte deshalb im ersten Teil des Dramas kein Recht, Fragen zu stellen. Das kann er dafür jetzt im Justizausschuss nachholen. Was er auch macht. Indem er die Professoren persönlich angeht, die nicht in Trumps Sinne ausgesagt haben.

Gaetz konfrontiert die Professoren etwa mit ihren Geldspenden an Barack Obama, an Hillary Clinton, an Elizabeth Warren, um sie zu diskreditieren. Und fordert alle vier auf, die Hand zu heben, wenn sie persönlich Beweise für ein Fehlverhalten Trumps haben. Natürlich hebt keiner die Hand, sie sind Rechtsgelehrte. Aber das Bild bleibt im Kopf: Die sind ja alle ahnungslos! Trump wird es freuen.