Zahl der Asylsuchenden in Kanada innert zweier Jahre verdreifacht

In den vergangenen zwei Jahren habe sich die Zahl der Asylsuchenden verdreifacht, heisst es in einem Bericht der kanadischen Statistikbehörde, der am Freitag veröffentlicht wurde. Demnach hatten 2015 noch 16'058 Menschen um Asyl gebeten, 2017 waren es bereits 50'389 und 2018 mehr als 55'000.