Wie sich die USA und der Iran im Cyberspace bekämpfen

Der Angriff mit Stuxnet war zwar aus amerikanischer Sicht extrem erfolgreich, doch er wirkte auch als Katalysator für den Aufbau der iranischen Cyberkapazitäten. Vor Stuxnet, so sagt es Monrad, beschränkten sich die Iraner eher auf digitalen Vandalismus: Twitter-Konten oder Websites in verfeindeten Ländern hätten sie lahmgelegt oder sie übernommen und politische Botschaften auf ihnen platziert. Die Cybereinheiten des Iran ähnelten damals, übertragen auf die analoge Welt, eher einer marodierenden Jugendbande.

Das hat sich geändert. Mittlerweile hat die Firma Fireeye gleich drei «Advanced Persistent Threats» (APT) beobachtet, die sie der iranischen Regierung zuordnet, sagt Monrad. APT sind Hackergruppen, hinter denen nach Einschätzung von Fireeye aufgrund ihrer ausgeklügelten Strategien und Ressourcen nur ein Nationalstaat stehen könne. Sie sind so etwas wie die Eliteeinheiten des globalen Hackings. Dazu kommen noch Akteure, die Monrad als «freie Mitarbeiter» des iranischen Hackerwesens bezeichnet: Cyberkriminelle, die sich auf Zuruf an Hacking-Aktionen im Interesse der Regierung beteiligen. Manche sind durch Geld motiviert, andere wollen gute Patrioten sein.

Der Iran hat heute ein digitales Waffenarsenal

Im Jahr 2012 zeigte der Iran zum ersten Mal, wie es seine Fähigkeit zum Angriff verbessert hatte. Die Schadsoftware Shamoon zerlegte die komplette IT-Infrastruktur von Saudi Aramco, dem staatlichen Energieunternehmen Saudiarabiens. Mehrere Zehntausend Computer wurden damals von Angreifern unbrauchbar gemacht. «Wenn man sich die Shamoon-Attacke ansieht, wird deutlich, dass die Cyberfähigkeiten der Iraner zu diesem Zeitpunkt deutlich strukturierter abliefen. Sie hatten zum Beispiel begonnen, ihren eigene Schadsoftware zu entwickeln», sagt Monrad. Er geht auch davon aus, dass der Iran zu diesem Zeitpunkt die Rekrutierung für die eigenen Cyberstreitkräfte professionalisiert hatte.

Heute verfüge der Iran über ein gut entwickeltes digitales Waffenarsenal und fähige Hacker, um es einzusetzen. Zudem habe das Land auch die Liste der Ziele seiner Angriffe ausgeweitet. Zunächst wurden nur Ziele im Nahen Osten angegriffen, mittlerweile auch die USA und andere westliche Länder. 2011 griff eine iranische Gruppe etwa US-Banken mit massiven «DDoS»-Attacken an, Kunden hatten Schwierigkeiten, sich in ihre Bankkonten einzuloggen. Etwa zeitgleich versuchten iranische Hacker, die Kontrolle über einen Damm nahe New York City zu übernehmen.

Netzwerk-Absturz «keine Zauberei»

Ryan Kalember von Proofpoint sagt, man dürfe das Können der Iraner nicht überbewerten, aber die Angriffe seien deutlich besser geworden. Besonders die Hartnäckigkeit, mit der sie «Social-Engineering-Attacken» durchführten, sei bemerkenswert. So verschafften sich iranische Hacker durch «Phishing-Mails» Zugang zur Arbeit von US-Wissenschaftlern, die zu Atomwaffen oder andere für den Iran interessante Themen forschen. Fireeye zufolge gab es seit Juni deutlich mehr von diesen gezielten Phishing-Attacken auf Ziele in den USA. Monrad sagt, das könnten Vergeltungsaktionen der iranischen Cyberstreitkräfte gegen die neuen Sanktionen der USA sein.

Auch Kalember sagt, dass die Gefahr einer zerstörerischen iranischen Cyberattacke in den USA grundsätzlich besteht. Attacken, die ganze Netzwerke auslöschen könnten, «sind vom technischen Standpunkt her keine Zauberei». Vor allem im häufig kaum geschützten zivilen Bereich in den USA könnte der Iran damit eine Menge Schaden anrichten. Dass der Iran dazu grundsätzlich in der Lage ist, hätte das Land inzwischen unter Beweis gestellt. Offen ist nur, ob Teheran ein Interesse hat, den Konflikt mit den USA auf diese Weise zu eskalieren.