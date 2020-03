Wen muss Trump mehr fürchten: Biden oder das Coronavirus? Alles läuft auf Joe Biden hinaus. Kann er das? Gelingt ihm das? Und was macht Donald Trump gegen das Coronavirus? Antworten im Podcast «Entscheidung 2020». Philipp Loser , Alan Cassidy

Er zögert das Unvermeidliche noch etwas hinaus, er glaubt an die allerletzte Chance. Bernie Sanders wird weiterhin im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten bleiben. Nach den Vorwahlen von dieser Woche ist das ein ziemlich optimistischer Entscheid: Der ehemalige Vizepräsident Joe Biden ging als so klarer Gewinner aus der Wahlnacht hervor, dass nun kein Weg mehr an ihm vorbeiführen dürfte.

Dabei war die Kampagne des ehemaligen Vizepräsidenten vor etwas mehr als einer Woche so gut wie tot. Wie konnte das geschehen? Ist er tatsächlich der beste Kandidat? Und wen muss Trump am Schluss mehr fürchten: Joe Biden oder das Coronavirus?

Diese und andere Fragen diskutieren USA-Korrespondent Alan Cassidy und Philipp Loser in einer neuen Folge von «Entscheidung 2020», dem Podcast der Tamedia zu den Wahlen in den USA.

