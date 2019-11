Vorhang auf zum Impeachment-Drama

Um zu unterstreichen, dass sich gerade Historisches zuträgt auf dem Kapitolshügel, gibt es vielleicht keinen besseren Ort als Raum 1100 des Longworth-Gebäudes. Säulen an den Wänden, Kronleuchter an der Decke, ein dicker Teppich und dunkles Mobiliar: Alles in diesem Sitzungszimmer wirkt vornehm und staatstragend.