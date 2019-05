USA verhängen neue Sanktionen gegen den Iran

Die neuen Sanktionen richten sich neben Stahl gegen Exporte von Eisen, Aluminium und Kupfer. Trump verkündete die Massnahmen genau ein Jahr nach seiner einseitigen Aufkündigung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran, das er für völlig unzulänglich hält. Seither hat er bereits eine ganze Serie von Sanktionen gegen das Land in Kraft gesetzt.

Seine Regierung wende gegen den Iran «erfolgreich die mächtigste Kampagne des maximalen Drucks» an, welche es jemals gegeben habe, betonte der US-Präsident. Weitere Massnahmen würden folgen, sollte Teheran sein Verhalten nicht ändern, warnte er.

Trump will sich mit der iranischen Führung treffen

Trump prangerte die iranische Führung regelmässig als weltweit grössten Förderer des «Terrorismus» an und kritisiert heftig die iranischen Interventionen in diversen Konfliktgebieten im Nahen Osten.

Der US-Präsident erklärte jetzt aber auch, dass er «eines Tages» mit der iranischen Führung zusammenkommen wolle, um «eine Vereinbarung auszuarbeiten» und Schritte hin zu einer Zukunft ergreifen, welche der Iran «verdient».

Der iranische Staatschef Hassan Rohani hatte seinerseits zuvor am Mittwoch einen Teilausstieg seines Landes aus dem Atomabkommen von 2015 verkündet. An die festgelegten Beschränkungen bei den Beständen an angereichertem Uran und Schwerwasser will sich der Iran nicht mehr halten.