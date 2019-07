US-Regierung erleichtert Abschiebungen von Migranten

In einer Erklärung des Ministeriums für Innere Sicherheit hiess es, die «Erleichterung sofortiger Migrationsentscheidungen» diene der «Erhöhung der nationalen und öffentlichen Sicherheit» und reduziere überdies die Regierungsausgaben. Die neue Bestimmung ermögliche es dem Ministerium, die «grosse Anzahl an Ausländern, die sich illegal in den USA aufhalten», effektiver zu reduzieren. Interims-Minister Kevin McAleenan erklärte, die Gesetzesänderung sei ein «zusätzliches Instrument», um die «derzeitige Sicherheits- und humanitäre Krise» an der US-Grenze zu Mexiko in den Griff zu bekommen.

Lange Wartezeiten für ein Urteil

Der Webseite TracImmigration zufolge sind vor US-Gerichten rund eine Million Entscheidungen über Abschiebungen anhängig. Die durchschnittliche Wartezeit bis zu einem Urteil beträgt demnach zwei Jahre.

Nach Schätzungen des Pew-Forschungszentrum leben in den USA rund 10,5 Millionen Menschen ohne Aufenthaltspapiere. Zwei Drittel von ihnen befinden sich demnach seit mehr als zehn Jahren in dem Land.

Tausende festgenommen

An der südlichen US-Grenze herrscht seit Monaten eine Migrationskrise. Die US-Behörden nehmen an der südlichen US-Grenze jeden Monat zehntausende Menschen wegen illegaler Grenzübertritte fest. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Zustände in den Auffanglagern für Migranten als katastrophal.

US-Präsident Donald Trump hat das Vorgehen gegen illegale Einwanderer zu einem der Schwerpunkt seiner Politik gemacht. Für den 14. Juli hatte er mehrere Grossrazzien gegen «illegale Einwanderer» angekündigt, in deren Zuge die Festnahme von 2000 Menschen geplant war. US-Medien berichteten unter Berufung auf einen ICE-Verantwortlichen am Dienstag, dass bei den Razzien nur 35 Personen festgenommen worden seien.

Im Kurzbotschaftendienst Twitter kündigte die Einwanderungsbehörde am Dienstag die Festnahme von 934 Menschen an. Ob ein Zusammenhang zu den Razzien vom 14. Juli bestand, blieb jedoch unklar.