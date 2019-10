Trumps heikle Telefonate

Ein weiterer Versuch von US-Präsident Donald Trump ist bekannt geworden, ausländische Regierungen für seine eigenen Ziele einzuspannen. Wieder geht es um ein Telefonat, diesmal nach Australien.

Was wird Trump vorgeworfen?

Einem Bericht der New York Times zufolge hat US-Präsident Donald Trump den australischen Premierminister Scott Morrison aufgefordert, der US-Regierung zu helfen, die Nachforschungen des amerikanischen Sonderermittlers Robert Mueller zu überprüfen. Mueller ging einer möglichen russischen Einmischung in den USA-Wahlkampf 2016 nach. Morrison, so Trumps Wunsch, sollte mit US-Justizminister William Barr zusammenarbeiten. Die Zeitung beruft sich auf zwei Beamte, die von dem Anruf wissen, aber namentlich nicht genannt werden.