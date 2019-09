Trumps Ex-Sprecherin tritt als Expertin bei Fox News auf

Sie lobte dabei unter anderem Trumps Handelskrieg mit China und griff die oppositionellen Demokraten scharf an: «Die Dinge, die dieser Tage aus dem Mund von Demokraten kommen, sind so dumm, dass ich sie nicht einmal verarbeiten kann», sagte Sanders den Moderatoren in der sehr Trump-freundlichen Morgensendung «Fox and Friends».

Begrüsst wurde Sanders von den Moderatoren mit den Worten: «Willkommen in der Familie, Sarah!» Trump ist ein regelmässiger Zuschauer von «Fox and Friends» – und prompt gab es am Freitag Twitter-Lob vom Präsidenten: Es sei ein «grossartiges Interview» gewesen, schrieb er. «Sie ist eine fantastische Person mit einer grossartigen Zukunft.»

Great interview of Sarah Sanders by @foxandfriends. She is a terrific person with a great future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 6, 2019

Zuletzt hatte Trump mit Fox News gefremdelt, weil der ihm traditionell treu ergebene Sender auch Demokraten eine Plattform geboten und ihn gelegentlich sogar kritisiert hatte. «Das neue Fox News enttäuscht Millionen grossartiger Menschen!» schrieb Trump Ende vergangenen Monats auf Twitter. «Wir müssen uns nach einem neuen Nachrichtensender umschauen.»

Sanders hatte Ende Juni das Weisse Haus verlassen. Sie wolle mehr Zeit mit ihrer Familie und ihren drei kleinen Kindern verbringen, sagte sie zur Begründung.

Die heute 37-Jährige fiel durch ihre nach aussen fast bedingungslose Loyalität zu Trump auf und war umstritten. Die früher üblichen täglichen Briefings von Journalisten gab es unter ihr zuletzt kaum noch. Sanders Nachfolgerin Stephanie Grisham hat seit ihrem Amtsantritt ebenfalls noch kein einziges Briefing abgehalten.

Sarah Sanders: «Gott wollte, dass Donald Trump Präsident wird» Die Pressesprecherin des Präsidenten erhitzt die Gemüter in den USA – mit einer kontroversen Aussage.