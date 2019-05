US-Präsident Donald Trump will Ende Juni nach Südkorea reisen. Er wolle dort seine «enge Koordination» mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In über den Kurs gegenüber Nordkorea fortsetzen, teilte das Weisse Haus am Mittwoch mit.

Trump will den Angaben zufolge den Besuch in Südkorea mit seiner Reise zum Gipfel der G20-Staatengruppe vom 28. bis 29. Juni in Japan verbinden. Einen genauen Termin für den Südkorea-Besuch nannte das Weisse Haus allerdings noch nicht.

Trump zuversichtlich

Bei seiner dortigen Visite wolle sich Trump mit Moon erneut über das gemeinsame Ziel absprechen, die «endgültige, komplette und verifizierte Denuklearisierung» Nordkoreas zu erreichen, erklärte die US-Regierungszentrale. Trotz zweier Gipfeltreffen zwischen Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un steht eine konkrete Abrüstungsvereinbarung noch aus.