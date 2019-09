Trump und die manipulierte Hurrikan-Karte

In addition to Florida - South Carolina, North Carolina, Georgia, and Alabama, will most likely be hit (much) harder than anticipated. Looking like one of the largest hurricanes ever. Already category 5. BE CAREFUL! GOD BLESS EVERYONE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2019

Der amtliche Wetterdienst Alabamas mit Sitz in Birmingham sah das allerdings anders. Er reagierte nur 20 Minuten später nach Trumps Ankündigung auf Twitter: «Alabama wird keine Auswirkungen von Dorian spüren.»

Alabama will NOT see any impacts from #Dorian. We repeat, no impacts from Hurricane #Dorian will be felt across Alabama. The system will remain too far east. #alwx — NWS Birmingham (@NWSBirmingham) September 1, 2019

Mehrere amerikanische Medien hatten an der Sturm-Verwirrung um Alabama ihre helle Freude. Der US-Präsident legte am Montag nach und bezeichnete die Berichte über seine angeblich falschen Aussagen als künstlich aufgeregt und unwahr.

Such a phony hurricane report by lightweight reporter @jonkarl of @ABCWorldNews. I suggested yesterday at FEMA that, along with Florida, Georgia, South Carolina and North Carolina, even Alabama could possibly come into play, which WAS true. They made a big deal about this... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 2, 2019

Bei der mittwöchlichen Sitzung im Oval Office des Weissen Hauses präsentierte Trump seinem Hurrikan-Krisenstab eine offizielle Karte des Verlaufs von Dorian. Dabei hatte irgendjemand mit einem schwarzen Filzstift die Ausbreitung des Hurrikans vergrössert – so, dass auch der Bundesstaat Alabama miteinbezogen wurde.

Wer hat die Linie auf die Karte gekritzelt?

Die gewohnt kritischen Trump-Medien schrieben unter Berufung von anonymen Quellen, dass die Karte vom Präsidenten höchstpersönlich verändert worden war. Allerdings gibt es keine Bestätigung, dass dies auch so stattgefunden hat. Gleichentags erklärte Trump vor Journalisten, dass er nicht wisse, wie es zu der veränderten Karte gekommen sei. Gleichzeitig beharrte er auf seiner Aussage, dass eine frühere Prognose gezeigt habe, dass Alabama von Dorian ebenfalls betroffen sein werde. So sei es dann aber nicht gekommen, gestand Trump.

Der Wirbelsturm hörte offensichtlich nicht auf die Behauptungen des Präsidenten und liess Alabama in Ruhe. Die Grafiken des Nationalen Hurrikan-Zentrums in Miami (Florida) zeigten stets, dass sich Dorian seinen Weg entlang der südöstlichen US-Küste bahnen würde und nicht in Richtung Alabama.