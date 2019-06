Trump-Sprecherin Sanders verlässt das Weisse Haus

Präsident Trump dankte Sanders für ihre gute Arbeit und drückte die Hoffnung aus, seine Sprecherin werde in Arkansas für den Gouverneursposten kandidieren. «Sie wäre fantastisch», bekräftigte er. Sanders ist die Tochter des Republikaners Mike Huckabee, der selber einst Gouverneur in Arkansas war.

Sanders bedankte sich bei einem gemeinsamen Auftritt mit Trump im Weissen Haus. Der Posten sei die Ehre und Chance ihres Lebens gewesen. «Ich werde weiterhin eine der offenkundigsten und loyalsten Unterstützerinnen des Präsidenten sein», sagte die Pressesprecherin und wünschte Trump weitere «unglaubliche sechs Jahre».

"This has been the honor of a lifetime — the opportunity of a lifetime," Sanders said after the announcement of her departure."I'm going to continue to be one of the most outspoken and loyal supporters of the president... I know he's going to have an incredible six more years" pic.twitter.com/Wp66xCWUXe

— POLITICO (@politico) June 13, 2019