Trump: «EU-Barrieren schlimmer als China»

Donald Trump beklagte sich in New York zu den Handelsauflagen der Europäischen Union. Mit der EU sei es «sehr, sehr schwierig», sagte Trump am Dienstag in einer Ansprache vor Mitgliedern eines Wirtschaftsclubs in der Millionen-Metropole an der US-Ostküste. «Die Barrieren, die sie haben, sind schrecklich, schrecklich. In vielerlei Hinsicht schlimmer als China.»