Kommentar: Totgesagte leben länger Joe Biden verdankt seine politische Wiederauferstehung unter anderem der Angst vieler gemässigter Demokraten vor Bernie Sanders. Martin Kilian

Der ehemalige Vizepräsident Joe Biden wird in Los Angeles von seinen Anhängern gefeiert. (3. März 2020) Bild: Mike Blake/Reuters

Bekanntlich leben Totgesagte länger, Joe Bidens politische Wiederauferstehung aber ist schon erstaunlich. Er verdankt sie afroamerikanischen Wählern sowie der Angst vieler gemässigter Demokraten vor Bernie Sanders.

War Biden noch vor Wochenfrist fast abgeschrieben, so schlug er sich nach seinem Erfolg in South Carolina auch am gestrigen Superdienstag weit besser als erwartet. Der von moderaten Demokraten befürchtete Durchmarsch von Bernie Sanders erfolgte nicht, Biden bleibt dem linken Senator aus Vermont somit auf den Fersen (zum Nachrichten-Ticker).