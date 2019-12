Sie macht die Nachrichten für Jugendliche zugänglich

Aber hören die Jungen nicht zu, weil die Geschichten der Alten langweilig und selbstgerecht sind, weil sie wenig mit der Realität jener Generation zu tun haben?

Olivia Seltzer, 15 Jahre alt, aus dem kalifornischen Santa Barbara, sagt: «Junge Leute interessieren sich für Politik, allerdings sind Nachrichten hauptsächlich von älteren Leuten für ältere Leute aufbereitet und nicht für die Angehörigen meiner Generation.»

«Du kannst die Welt nicht verändern, wenn du nicht weisst, was auf dieser Welt passiert.»Olivia Seltzer, Gründerin «The Cramm»

Die Jugendliche am anderen Ende der Telefonleitung muss es wissen. Sie gründete im Februar 2017 die Nachrichtenplattform The Cramm, weil sie nach den Präsidentschaftswahlen bemerkt hatte, dass viele ihrer Freunde Kinder illegaler Einwanderer waren, und die sorgten sich um die politischen Pläne des gerade gewählten Donald Trump. Was sie noch bewegte: Klimawandel, Digitalisierung, Waffengesetze.

Es gab jedoch kein Portal, auf dem sich Jugendliche so darüber informieren konnten, dass sie sich danach auch informiert gefühlt hätten, sagt sie. Einer Umfrage von Common Sense Media zufolge, das Filme, Serien, Bücher und Videospiele auf ihre Alterstauglichkeit untersucht, gaben 78 Prozent der amerikanischen Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren an, dass es wichtig sei, darüber Bescheid zu wissen, was los ist in der Welt.

«Du kannst die Welt nicht verändern, wenn du nicht weisst, was auf dieser Welt passiert», sagt Seltzer. Vor zwei Jahren verschickte sie ihren ersten Newsletter, den mittlerweile, wie sie sagt, «pro Monat eine Million Leute in 80 Ländern» empfangen.

Donald Trump ist «Prez Trump»

Olivia Seltzers Tag beginnt um fünf Uhr morgens, sie liest 45 Minuten lang Nachrichten verschiedener journalistischer Portale und die Botschaften ihrer jungen Mitarbeiter, die in Kalifornien leben, in New York, Paris und auf Fidschi. Danach schreibt sie eine Stunde lang ihren Newsletter – und zwar ganz bewusst so, wie sie sich mit Gleichaltrigen unterhalten würde.