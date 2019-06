Republikaner warnen Trump vor Strafzöllen gegen Mexiko

Mit den Strafzöllen will Trump die Regierung des südlichen Nachbarstaats dazu zwingen, die Durchreise von Zentralamerikanern durch Mexiko in Richtung USA zu unterbinden. Der US-Präsident hatte die Zölle völlig überraschend am vergangenen Donnerstag angekündigt. Demnach sollen die Importaufschläge am kommenden Montag in Kraft gesetzt werden, wenn die mexikanischen Behörden nicht härter gegen die Migration einschreiten.

Zunächst sollen die Zölle bei fünf Prozent liegen und dann bis Oktober schrittweise auf 25 Prozent steigen. Das würde Mexiko hart treffen: 80 Prozent der Exporte des Landes gehen in die Vereinigten Staaten.

Bei seinem Staatsbesuch in Grossbritannien bekräftigte Trump seine Drohung gegen Mexiko. Die Eindämmung der illegalen Immigration war eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen.

Kosten von bis zu einer Milliarde für Zulieferer

Die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zölle auf mexikanische Importe dürften die grössten amerikanischen Auto-Zulieferer teuer zu stehen kommen. Der Autohersteller Toyota Motor schätzt die Kosten auf 215 Millionen Dollar bis 1,07 Milliarden Dollar.

Dies geht aus einem Schreiben von Toyota an US-Händler hervor. Toyota produziert auch Fahrzeuge in Mexiko. Trump hatte am vergangenen Donnerstag Importzölle auf mexikanische Waren angekündigt, um das südliche Nachbarland zu Massnahmen gegen illegale Migration zu zwingen.

Von Juni bis Oktober sollen die Aufschläge in Fünf-Prozent-Stufen auf bis zu 25 Prozent steigen, falls Mexiko nicht entsprechend reagiere.