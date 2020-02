Papst Franziskus stellt sich gegen eine Lockerung des Zölibats

Zu den besonderen Aufgaben zählen die Eucharistie und die Beichte, diese könnten nur im Weihesakrament empfangen werden. Die Mehrheit der Teilnehmer der Synode, die sich mit den spezifischen Problemen der Amazonas-Region beschäftigte, hatte sich für die Weihe sogenannter «Viri Probati» (bewährter Männer, die auch verheiratet sein dürfen) ausgesprochen sowie dafür zu prüfen, ob man Frauen zu Diakoninnen weihen könne.

In den abgelegenen Amazonas-Gemeinden herrscht ein eklatanter Priestermangel, so dass viele Gemeinden teilweise monatelang keinen Priester sehen und weder die Eucharistie feiern noch beichten können. Franziskus geht in seinem Schreiben nicht auf verheiratete Männer für diese besondere Region ein. Stattdessen fordert er alle Bischöfe zu mehr Gebet um Priesterberufungen auf. Ausserdem sollten die Bischöfe diejenigen, die eine «missionarische Berufung» zeigten, dazu bewegen, sich für das Amazonasgebiet zu entscheiden.

Franziskus würdigt zwar «die Kraft und die Gabe der Frauen», die die Gemeinden im Amazonasgebiet mit «bewundernswerter Hingabe und leidenschaftlichem Glauben» aufrechterhielten. Weiheämter für Frauen – und damit verbunden mehr Macht – lehnt er dennoch ab. Dies würde zu einer «Klerikalisierung der Frauen hinlenken und den grossen Wert dessen, was sie schon gegeben haben, schmälern».

Vor allem diese beiden Punkte dürften bei Katholiken in Deutschland grosse Enttäuschung auslösen. Beim kürzlich gestarteten Synodalen Weg, einem gemeinsamen Reformprozess von Deutscher Bischofskonferenz und katholischen Laienvertretern, soll es auch darum gehen, das Vertrauen in die Kirche wieder zu stärken. Vielen Gläubigen sind der Umgang mit dem Zölibat und die Rolle der Frauen in den Gemeinden dabei ein grosses Anliegen.

Mehr Platz für Fragen der Ökologie und Ausbeutung von Menschen

Franziskus habe in seinem Schreiben einen Blick, der weiter gehe als diese dialektischen Streitfragen, erläutert der päpstliche Mediendirektor Andrea Tornielli. Die Frage der Weihe verheirateter Männer werde bereits seit langem diskutiert und könne in Zukunft weiter diskutiert werden. Der Papst habe sich stattdessen – nach Gebet und Nachdenken – entschieden, auf diese Fragen zu antworten, ohne dabei Änderungen an der kirchlichen Lehre vorzunehmen. Stattdessen solle man wieder mehr nach den Grundlagen fragen und auf das Handeln Gottes vertrauen – «statt auf die Marketing-Strategien und Kommunikationstechnologien religiöser Influencer», so Tornielli.