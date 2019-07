Migration aus Mexiko in die USA um 36 Prozent gesunken

Durch den Einsatz seiner neu geschaffenen Nationalgarde hat Mexiko die Migration in die USA nach eigenen Angaben um 36 Prozent reduziert. Dies ist die Bilanz seit einer Vereinbarung zwischen den beiden Ländern vom 7. Juni.

Die Bilanz wurde am Montag vom mexikanischen Aussenminister Marcelo Ebrard an einer Pressekonferenz in Mexiko-Stadt präsentiert. Mit der Vereinbarung hatte Mexiko die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle vorerst abgewendet.

Darin verpflichtete sich Mexiko, unter anderem durch den Einsatz der Nationalgarde an seinen Grenzen mit den USA und Guatemala den zuletzt dramatisch gestiegenen Zustrom mittelamerikanischer Migranten in die USA über Mexiko einzudämmen. Nach 45 Tagen wollten die USA überprüfen, ob die Massnahmen ausreichend gefruchtet haben. Diese Frist lief am Montag aus. Einen Tag zuvor hatte US-Aussenminister Mike Pompeo Mexiko besucht und sich mit Ebrard getroffen.