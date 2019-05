Merkel überrascht mit ungewöhnlicher Rede in Harvard

Was sie getan hat, war dann doch überraschend: Sie hielt eine Rede, in der sie über die Grundsätze allen politischen Handelns sprach, über das, was getan werden kann, was getan werden sollte und was getan werden muss. Das konnte man zum Teil als Spitzen gegen Trump interpretieren, und das wird nun auch allenthalben passieren. Man solle nicht immer nur aus dem Affekt heraus handeln, sondern auch einmal innehalten, sagte sie. Natürlich wird das als Spitze gegen den Präsidenten gewertet. Protektionismus und Handelskonflikte gefährdeten unseren Wohlstand, verkündete sie. Auch das ist als Aussage gegen Trump lesbar. Aber darum ging es in dieser Rede nicht. Sie auf Spitzen gegen Trump zu lesen geht am Thema vorbei.

Etwas verknappt gesagt, hat Merkel eine Rede gehalten, die so grundsätzlich war, dass sie Trump zu verstehen gab: Sie, werter Herr Präsident, sind im grossen Lauf der Zeiten und der Dinge nicht wichtig genug, um Sie hier, in diesem Rahmen, an diesem schönen, nicht zu warmen und zum Glück regenfreien Tag zu erwähnen.

In der Präsentation, das schon, war es eine typische Merkel-Rede, spröde vorgetragen, hier und da nicht vollkommen unwitzig, aber meist ernst und zur Sache. Inhaltlich aber war es eine ungewöhnliche Rede, weil die Kanzlerin nicht nur über die intellektuellen Grundlagen ihres Handelns sprach, sondern auch über die biographischen, und zwar in einer Weise, die bisweilen ins Metaphysische reichte. Merkel wollte in ihrer Rede in Harvard über das wirklich Grosse und Ganze sprechen. Wenn man so will: über die letzten Dinge. Was einerseits passend erscheint für eine Politikerin, die auf die Zielgerade ihrer Karriere eingebogen ist, und andererseits doch überrascht. Weil es eben Merkel ist.

Man sollte wissen, um das Drumherum zu verstehen, dass Harvard dieses Spektakel jedes Jahr aufführt. Die Uni feiert sich selbst, sie ist berauscht von ihrer Bedeutung, ihrem Rang, ihrer Strahlkraft. Die deutsche Bundeskanzlerin als Sprecherin zu gewinnen für die aktuellen Absolventen – das wäre kaum einer, womöglich keiner anderen Uni auf der Welt gelungen. Es war jedoch ein Arrangement, das beiden Seiten diente. Merkel wird noch viele Ehrendoktorwürden erhalten, wenn sie einmal nicht mehr Politikerin ist. Die von Harvard noch während der aktiven Zeit einsammeln zu können, nicht als eine Art späte Gnade, das ist aus ihrer Sicht vermutlich schon einmal ganz erfreulich. Harvard wiederum fühlte sich über die Massen geschmückt vom Besuch Merkels. Grundsätzlich schienen die akademische Institution und die Kanzlerin der Meinung zu sein, am gleichen Strang zu ziehen.