In Südamerika gehen die Lichter aus

Im Süden Südamerikas beginnt gerade der Winter, weshalb sich die Störung kräftig bemerkbar machte, nicht nur das Licht blieb weg, auch die ohnehin spärlichen Heizungen fielen aus. Da apagones, Stromausfälle, wegen der maroden Leitungen aber seit jeher ein Problem sind in Argentinien, haben viele Geschäftsleute, Einrichtungen und Ladenbesitzer beizeiten Vorkehrungen getroffen und Notversorgungen aufgebaut. Deshalb brach nicht das ganze öffentliche Leben zusammen.

Vatertag versaut

Daniel Russo, Sprecher des Zivilschutzes in Argentinien, versicherte am Sonntagvormittag, «in sechs sieben Stunden sind die grössten Teile des Systems wieder da». Gegen Mittag hiess es, allmählich kehre die Elektrizität zurück. Uruguays Energieversorger UTE twitterte gegen Mittag, das Stromnetz sei von Grund auf neu gestartet worden. Einige Küstenstädte hätten bereits wieder Strom, an der vollständigen Wiederherstellung arbeite man weiter.

Den Argentiniern hat der Stromausfall gründlich den Vatertag versaut, der dort auf den Sonntag fiel. Die fussballbegeisterten Uruguayer bangten bis zum Abend, dass der Strom wieder da sein möge zur Übertragung des Spiels gegen Ecuador im Rahmen der Copa América. Wäre der apagón nicht an einem Sonntagmorgen erfolgt, so viel ist klar, wären die Auswirkungen sehr viel drastischer gewesen. Immerhin konnte die Stimmabgabe bei der Kommunalwahl in einigen Provinzen zwar holprig, aber wie geplant beginnen, denn in Argentinien gibt es bei diesen Abstimmungen noch keine elektronischen Systeme.

Der Energieverbrauch ist stark angestiegen

Argentinien und Uruguay beziehen einen grossen Teil ihres Stroms aus Wasserkraftwerken am Rio Paraná, sie sind das Herz der Energieversorgung des Grossraums Buenos Aires mit seinen mehr als 15 Millionen Einwohnern. An Mutmassungen über Ursachen mangelte es nicht, aus dem Norden Argentiniens waren leichte Erdstösse gemeldet worden, doch schlossen Fachleute aus, dass der Blackout daher kommen könne. Auch wurden Teile des Landes von schweren Unwettern heimgesucht, Stromausfälle bei Regen waren in Argentinien noch in den 1990er-Jahren Alltag. Deshalb wissen die meisten Argentinier, wie sich apagones anfühlen, allerdings haben sie nie einen Ausfall dieser Grössenordnung erlebt.

Einen Blackout solchen Ausmasses gab es zuletzt 2009 in Brasilien nach Störungen in einem Wasserkraftwerk. Die Regierung in Brasília beschloss daraufhin den Bau mehrerer neuer Kraftwerke in Amazonien, um den stark gestiegenen Strombedarf zu decken – was entsprechende Konflikte mit Naturschützern mit sich gebracht hat. Insgesamt erweisen sich die Energienetze lateinamerikanischer Länder immer wieder als überfordert, um mit der sprunghaften wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit einem stark gestiegenen Bedarf an Strom durch Digitalisierung und Haushaltselektronik standzuhalten.