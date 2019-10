«Impeachment? Nicht mit mir»

Die Demokraten bekämen bei der nächsten Präsidentschaftswahl 2020 die Quittung für ihren Versuch, die Regierung zu stürzen. Was sie täten, sei nichts als eine «Hexenjagd».

Gerührte Zuhörerinnen während der Rally in Minneapolis. (10. Oktober 2019) Bild: Leah Millis/Reuters

Trump wird von den Demokraten vorgeworfen, die Macht seines Amtes missbraucht zu haben, damit sich eine ausländische Regierung zu seinen Gunsten in den Wahlkampf einmischt.

Der US-Präsident hatte den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in einem Telefonat zu Ermittlungen gegen Joe und Hunter Biden ermuntert. Den Demokraten zufolge nutzte Trump zeitweise blockierte Militärhilfe für die Ukraine als Druckmittel. Sie haben daher Ermittlungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen ihn angestossen.

Streit um Security-Kosten in Minneapolis

Trotz aller Vorwürfe war es ein Heimspiel für Trump an diesem Abend inmitten seiner Fans. Dabei ist Minneapolis nicht das leichteste Terrain. Die Stadt in Minnesota gilt als liberal, die demokratische Kongressabgeordnete Ilhan Omar hat hier ihren Wahlkreis und den Umfragen zufolge hohe Zustimmungswerte. Ihr hatte Trump vor geraumer Zeit geraten, dorthin zurückzugehen, wo sie herkomme. Omar wurde in Somalia geboren, wanderte später in die USA ein und wurde US-Bürgerin.

Es würde auch an Omar liegen, dass er die nächsten Wahlen dort gewinnen werde, sagte der US-Präsident im Vorfeld der Rally. In der Halle wiederholte Trump diesen Anspruch. «Wir werden diesen Bundestaat gewinnen», brüllte er in die Menge. Seit Richard Nixon 1972 hat kein Republikaner mehr den Staat bei Präsidentschaftswahlen gewonnen. 2016 gewann Hillary Clinton in Minnesota – allerdings mit nur 44'000 Stimmen Vorsprung vor Trump.

Im Vorfeld der Wahlkampfrede in Minneapolis gab es Proteste. Trump-Unterstützer und Demonstranten gerieten aneinander, es gab Veretzte. (10. Oktober 2019) Bild: Jeff Wheeler/Star Tribune via AP

Im Vorfeld der Wahlkampfveranstaltung gab es Streit zwischen der Trump-Kampagne und dem Bürgermeister von Minneapolis, wer die Security-Kosten von einer halben Million Dollar zahlen solle. Trump argumentierte, dass auch Clinton und Obama nicht hätten zahlen müssen in der Vergangenheit, der Bürgermeister hielt dagegen, dass Trump nicht als Präsident, sondern als Wahlkämpfer in die Stadt komme und deshalb selbst für die Security zahlen solle.

Donald Trump in Minneapolis: «Die Demokraten wollen unsere Demokratie zerstören.» (10. Oktober 2019) Video: Reuters

Für ihn hatte der US-Präsident am Ende seiner Rede daher auch ein wenig Spott übrig. Minneapolis sei eine tolle Stadt, sagte Trump, mal abgesehen von ihrem Bürgermeister. Dabei wisse doch jeder, dass man nirgends so viel Spass habe wie auf einer Trump-Rally. Seine Anhänger dürften das genauso sehen: Sie brachen in lautstarken Jubel aus.