Haushoher Favorit Johnson gibt sich am TV zahm

Noch am Nachmittag hatte der Ex-Aussenminister bei der zweiten, internen Abstimmung darüber, wer aus der Tory-Fraktion Theresa May als Premierministerin nachfolgen solle, seinen Vorsprung weiter ausgebaut; er führt das Feld von derzeit fünf Kandidaten jetzt mit 126 Stimmen an. Ex-Brexitminister Dominic Raab hatte die nötige Stimmzahl nicht zusammenbekommen, er schied aus. Und so waren es neben Johnson am Abend der zweiten TV-Debatte, (die erste hatte am Sonntag auf Channel 4 stattgefunden) noch Aussenminister Jeremy Hunt, Umweltminister Michael Gove, Innenminister Sajid Javid und Entwicklungshilfeminister Rory Stewart, die sich Fragen nach Brexit, Steuersenkungen, Umweltschutz und Sozialkürzungen stellten.

Das ganze Land hatte mit Spannung auf Johnson gewartet, der die erste Debatte und eine Befragung durch britische Journalisten am Montag geschwänzt hatte. Würde er staatsmännisch auftreten, siegesgewiss, oder so flapsig-tapsig wie immer? Schon nach wenigen Minuten war klar: Der Mann, den mittlerweile fast die Hälfte der Fraktion als nächsten Premier sehen will, hat keine Ahnung, was er will und wie das, was er vielleicht wollen würde, gehen soll. Wie er denn garantieren würde, dass das Land am 31. Oktober, dem vorläufigen Austrittsdatum, die EU verlässt?

Bisher hatte Johnson immer viel von No Deal geredet und von Ultimaten, von Druck auf Brüssel und von harten Brüchen. Aber das wollte er nun nicht mehr ganz so gemeint haben, No Deal sei nun mal keine tolle Sache, und man könne ja den Backstop, mit dem Nordirland – gemäss dem Deal mit der EU – in der Zollunion bliebe, in der Übergangsphase genauer verhandeln, sagte er, nur: Ohne Backstop gibt es, das weiss eigentlich jeder, der sich intensiver mit dem Brexit und dem mit Brüssel ausgehandelten Vertrag befasst hat, gar keine Übergangsphase. Aber Johnson war ja noch nie ein Mann für die Details.

Die fünf Kandidaten sind allerdings auch nicht die Besten der Besten

Ein Imam wollte wissen, ob die Kandidaten anerkennen, dass Worte Taten nach sich ziehen und Islamophobie im Königreich zunimmt. Johnson hatte unlängst Frauen in Burkas mit Briefkästen verglichen und gesagt, sie sähen aus wie Bankräuber. Das wollte der Politiker, der jahrelang Bürgermeister von London und kurzzeitig Aussenminister war, jetzt eher als flotte Sprüche eines Journalisten verstanden wissen, weil er ja auch eine Kolumne im Telegraph schreibt. Und dass seine Äusserungen über eine in Iran wegen Spionagevorwürfen einsitzende Britin mit iranischen Wurzeln mit dazu führten, dass Iran das Urteil gegen sie verschärft hatte, wollte er nicht hören; da dürfe man nicht mit dem Finger auf ihn zeigen, da müsse man Iran ins Visier nehmen.

Wer gehofft hatte, in der BBC-Debatte zeige sich ein geläuterter, vielleicht auch nur ein talentierter nächster Premier, der sah sich getäuscht. Auf dem Stühlchen zwischen der Moderatorin und Jeremy Hunt sass nur good old Boris, und wusste auch nicht weiter.