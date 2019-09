In einer hoch emotionalen Rede beim Klima-Gipfel in New York hat die Aktivistin Greta Thunberg den Staats- und Regierungschefs mangelnde Handlungsbereitschaft vorgeworfen.

«Wie könnt ihr es wagen? Ihr habt mir meine Träume und meine Kindheit gestohlen mit euren leeren Worten», fragte die 16-jährige Schwedin am Montag in ihrer Rede mit Tränen in den Augen. «Wir sind Zeugen einer massiven Zerstörung. Wie könnt ihr nur weiter wegschauen.»