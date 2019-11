Wieso flieht er nach Mexiko? Die wichtigsten Fragen und Antworten

Así fue mi primera noche después de dejar la presidencia forzado por el golpe de Mesa y Camacho con ayuda de la Policía. Así recordé tiempos de dirigente. Muy agradecido con mis hermanos de las federaciones del Trópico de Cochabamba por brindarnos seguridad y cuidado. pic.twitter.com/O1EpDhS5Qw — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 12. November 2019

Wie geht es jetzt in Bolivien weiter? Im Andenstaat ist ein Machtvakuum entstanden. Bolivien steht ohne Regierung da. Neben Morales sind auch Vizepräsident Álvaro García Linera und die Präsidenten der beiden Parlamentskammern zurückgetreten. Gemäss Verfassung amtiert jetzt die Oppositionspolitikerin Jeanine Añez übergangsweise als Präsidentin. Heute Dienstag wird das Parlament zusammenkommen und über die nächsten Schritte entscheiden.

Hat Morales die Wahlen gefälscht? Ja. Von Anfang an bestanden beträchtliche Zweifel an den Resultaten. Gemäss den Hochrechnungen hätte es zu einer Stichwahl zwischen Morales und seinem Widersacher Carlos Mesa kommen müssen. Trotzdem erreichte Morales die notwendigen zehn Prozentpunkte Vorsprung, um bereits im ersten Wahlgang zu gewinnen. Am Sonntag bestätigte die Organisation Amerikanischer Staaten, dass es gravierende Manipulationen der Computersysteme gegeben hat. Danach ging es schnell: Morales rief Neuwahlen aus, trat danach zurück – und ist jetzt geflüchtet.

Wieso hat ausgerechnet Mexiko Morales Asyl angeboten? In Mexiko regiert seit dem vergangenen Jahr mit Andrés Manuel López Obrador ein linker Präsident. Die Rechte der Indigenen sind ihm ein wichtiges Anliegen, womit sich gewisse Berührungspunkte zu Morales ergeben. Auch hat Mexiko zuletzt versucht, in internationalen Konflikten eine Vermittlerrolle einzunehmen, etwa bei der andauernden Krise in Venezuela. Bereits in der Vergangenheit hatte Mexiko fremden Politikern Asyl angeboten. Der Schah des Iran flüchtete während der Islamischen Revolution 1979 in die mexikanische Stadt Cuernavaca. Leo Trotzki begab sich 1937 ins mexikanische Exil.

Ya despegó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con Evo Morales a bordo. De acuerdo a las convenciones internacionales vigentes está bajo la protección del de México. Su vida e integridad están a salvo. pic.twitter.com/qLUEfvciux — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 12. November 2019

Welche Rolle spielt das Militär? Für Morales’ raschen Rücktritt war Militärchef Williams Kaliman massgeblich verantwortlich. Kurz nachdem am Sonntag Kaliman Morales zum Rücktritt aufforderte, um «Frieden und die Stabilität in Bolivien aufrechterhalten zu können», gab Morales auf. Er selber sieht sich als Opfer eines Militärcoups. Welche Rolle das Militär jetzt übernimmt und ob es gar die Macht an sich reissen könnte, bleibt abzuwarten.