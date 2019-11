Eine (fast) vollständige Liste von Trumps Vergehen

Die US-Verfassung macht keine exakten Vorgaben dazu, was ein Präsident getan haben muss, damit ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn eingeleitet werden kann. Dort steht in Artikel II nur, dass ein Präsident des Amtes enthoben werden kann wegen Verrats, Bestechung und anderer «high crimes and misdemeanor», wegen schwerer Verbrechen und Fehlverhaltens also. Das ist alles, worauf sich die Demokraten stützen können.