Die Wut der Veteranen

Jedes Jahr im Mai, jeweils am letzten Montag des Monats, gedenken die Amerikaner ihrer im Krieg gefallenen Soldaten. Memorial Day heisst der Feiertag. Auf dem Nationalfriedhof in Arlington wird auf jedes der mehr als 40'000 Gräber ein kleines Sternenbanner gesteckt. Für Politiker ist der Tag ein Anlass, sich als besonders grosse Patrioten zu zeigen. Das gilt allemal für Donald Trump, der sich als Student zwar mit allen denkbaren Tricks um den Kriegsdienst in Vietnam gedrückt hat, der heute als Präsident aber einem kitschigen, ­militaristischen Heldenpatriotismus huldigt.