Die wichtigsten Fragen zur Impeachment-Debatte

Ist schon klar, wie diese Abstimmung ausgeht?

Die Demokraten kommen im Repräsentantenhaus auf 233 Sitze, die Republikaner auf 197, ein Sitz gehört einem Parteilosen. Bis auf einige wenige Abweichler bei den Demokraten dürften die Abgeordneten entlang der Parteilinie stimmen: Die Demokraten sagen Ja zum Impeachment, die Republikaner Nein. Damit wird Trump wohl der erst dritte Präsident in der Geschichte nach Andrew Johnson (1868) und Bill Clinton (1998), gegen den ein Impeachment erfolgt. Richard Nixon trat 1974 noch vor der Impeachment-Abstimmung im Repräsentantenhaus zurück.

Wie geht Trump damit um?

Der Präsident reagiert auf das drohende Impeachment zunehmend gereizt. Am Vorabend der Abstimmung schrieb er einen sechsseitigen Brief an Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, in dem er sich auf ausfällige Weise über die Demokraten und das Amtsenthebungsverfahren äusserte. Der Vorwurf des Machtmissbrauchs sei eine «komplett verlogene, wertlose und unbegründete Erfindung Ihrer Fantasie», schrieb Trump an Pelosi. Beim ganzen Impeachment handle es sich um einen «versuchten Putsch». Er werde sich die Abstimmung im Repräsentantenhaus nicht anschauen, hatte er zuvor im Weissen Haus gesagt. Trump fliegt heute nach Michigan, wo er am Abend vor Anhängern eine Wahlkampfrede hält.

Was halten die Amerikanerinnen und Amerikaner von all dem?

Die Zustimmung zum Impeachment hat sich nach den wochenlangen Anhörungen und Ermittlungen durch die Demokraten im Repräsentantenhaus nicht gross verändert. Laut dem Umfrage-Index der Website Fivethirtyeight unterstützten zuletzt 47,1 Prozent der Amerikaner das Impeachment, 46,4 Prozent lehnen es ab. Das ist zwar eine knappe Mehrheit. Doch in den politisch umkämpften Swing States, die nächstes Jahr die Präsidentschaftswahl entscheiden könnten, überwogen laut den Umfragen eher die Impeachment-Kritiker. Aus diesem Grund taten sich auch jene rund 30 Abgeordneten der Demokraten schwer, die eher konservative Wahlkreise vertreten, die 2016 für Trump gestimmt hatten. Auch von diesen Moderaten dürften jedoch heute die meisten für ein Impeachment stimmen.