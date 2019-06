Die tragischen Opfer der Trump-Politik

Teil von Trumps System der Abschreckung ist immer noch, dass viele Kinder von ihren Familien getrennt werden, wenn sie die USA erreichen – auch wenn diese Politik im vergangenen Sommer offiziell aufgehoben wurde. Von den Behörden werden die Kinder von einem Zentrum ins nächste verschoben, und wenn sich in den USA lebende Familienmitglieder melden, um die Kinder abzuholen, laufen sie Gefahr, abgeschoben zu werden, weil sie illegal im Land leben.

Trumps vergiftete Rhetorik macht Kompromisse so schwierig.

Teil der Abschreckung ist, dass Trump an den zuständigen Stellen seiner Regierung einen Hardliner nach dem anderen einsetzt, der seine krude Vision umsetzen soll. Und Teil der Abschreckung sind die Drohungen, die Trump ausstösst, wenn er Massendeportationen von papierlosen Ausländern ankündigt, die oft schon seit Jahren in den USA leben.

Die Zahl der ankommenden Einwanderer hat all dies nicht verringert. Längst ist klar, dass die von Trump heraufbeschworene Sicherheitskrise an der Grenze ein Phantom ist – dass es aber eine humanitäre Krise gibt, die immer dringlicher wird. Eine Mitverantwortung trägt dafür der Kongress, in dem Demokraten und Republikaner in beiden Kammern bisher nicht willens waren, sich auf ein gemeinsames Migrationspaket zu einigen, das mehr Mittel für die Unterbringung von Migranten enthält.

Dabei sind es in erster Linie Trumps radikalisierte Einwanderungspolitik und seine vergiftete Rhetorik, die Kompromisse in dieser Frage überhaupt so schwierig machen. Trump tritt gegen unten, er verrät die Werte der Einwanderungsnation USA. Er produziert mit seiner Politik ausschliesslich Verlierer. Das Land, die Migranten, ihre misshandelten und toten Kinder.