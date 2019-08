«Die Kartelle sind überall»

Sie kehrten nach Mexiko zurück. Wie leben Sie dort jetzt mit der Angst?

Genau so, wie Sie es sagen: Man lernt, mit ihr zu leben. Sie wird dich nicht mehr verlassen. Hier in Deutschland kam ich in sehr schlechtem Zustand an, ich musste Therapien durchlaufen. Ich habe dann beschlossen, nicht mehr an die Zukunft zu denken.

Warum tun Sie sich das an?

Es gibt viele Dinge, die einen empören. Ich kenne bei uns extrem Reiche, die sich an der Macht bereichert haben. Ich war aber auch bei Armen in den Dörfern Mexikos, wo die Leute Maisfladen essen, du musst zehn Stunden durch die Sierra laufen, um zu ihnen zu gelangen, in Gegenden, von denen du glaubst, so was gibt es gar nicht mehr. Einmal habe ich eine indigene Frau getroffen, die Krebs hatte. Sie hat mir ihre Medizin gezeigt, von der sie nicht wusste, was es ist: Es war Hustensaft. Das sollte es in einem Land wie Mexiko nicht geben, wo die reichsten Leute der Welt leben.

Sie sind Journalistin, und Sie sind eine Frau in einem Land, in dem Morde an Frauen an der Tagesordnung sind.Wie gehen Sie mit der Gefahr um?

Meine Arbeit ist eine Art Selbstermächtigung. Auch im Journalismus gibt es Diskriminierung. Ich habe als junge Frau angefangen, sehr heftige Themen zu bearbeiten, von denen es hiess, sie seien für Männer. Du musst mit deiner Arbeit zeigen, dass du so gut bist wie ein männlicher Kollege, eigentlich das Doppelte leisten.