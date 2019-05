Die jüngste Eskalation wirft beklemmende Fragen auf

In seiner wöchentlichen Radio- und Fernsehtalkshow – hier geht es zum Youtube-Kanal – behauptete der Präsident der Verfassunggebenden Versammlung, Diosdado Cabello, bei seiner Verhaftung habe Zambrano 9000 Dollar in bar auf sich getragen. Cabello, der zu den mächtigsten Figuren der Regierung gehört, bezichtigte namentlich drei weitere Parlamentarier, am angeblichen Putschversuch gegen Maduro beteiligt gewesen zu sein.

Die Sendung des Politikers heisst «Con el mazo dando», was «hart arbeiten», aber auch «mit der Keule austeilen» bedeutet. Oppositionelle hören sich die oft stundenlangen Monologe und Schimpftiraden Cabellos in angstvoller Spannung an, weil sich schon mehrmals gezeigt hat: Wen der mächtige Vertreter des Regimes namentlich attackiert, dessen Verhaftung steht unmittelbar bevor.

Bisher ist Maduro vor Guaidós Festnahme zurückgeschreckt.

Seit Maduros Machtantritt im April 2013 sind laut der spanischen Tageszeitung «El País» 67 Abgeordnete oppositioneller Parteien Opfer politischer Verfolgung geworden: Die Justiz hat ihnen die parlamentarische Immunität oder das passive Wahlrecht entzogen, sie wurden verhaftet, ins Exil vertrieben oder mit dem Verbot belegt, ins Ausland zu reisen. Zwei führende Vertreter der Opposition haben sich in ausländische Botschaften geflüchtet, Leopoldo López in die spanische und Freddy Guevara in die chilenische.

Auch Juan Guaidós parlamentarische Immunität hat das Regime widerrufen. Das wirft zwei beklemmende Fragen auf: Wird es Maduro wagen, auch den von 50 Ländern anerkannten und von den USA unterstützten Interimspräsidenten verhaften zu lassen? Und vor allem: Wie würde die US-Regierung auf diese Provokation antworten?

Bisher ist Maduro vor Guaidós Festnahme zurückgeschreckt, wahrscheinlich aus Angst vor der Reaktion der Amerikaner und eines grossen Teils der internationalen Gemeinschaft. Und weil er darauf spekuliert, die Schlagkraft der Opposition werde allmählich erlahmen. In der Vergangenheit hat sich diese Annahme stets bewahrheitet.