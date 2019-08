Der Kandidat, der Angstschweiss auslöst

Bei der zweiten TV-Debatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber sah sich Favorit Joe Biden den Angriffen seiner Konkurrenten ausgesetzt. Video: Tamedia

Vergangene Woche trieb der Obama-Vize nach seinen nicht gerade überzeugenden Auftritten bei den beiden TV-Debatten der Kandidaten den demokratischen Getreuen neuerlich den Angstschweiss auf die Stirn. Bei einem mehrtägigen Streifzug durch den Midwest-Staat Iowa, wo Anfang Februar 2020 die ersten Parteiversammlungen zur Auswahl des Präsidentschaftskandidaten stattfinden, stolperte Biden von einem Ausrutscher zum nächsten und warf mal dieses und mal jenes durcheinander.

Stets korrigiert er seine Versprecher

Die zurückgetretene britische Premierministerin Theresa May bezeichnete er als «Maggie Thatcher», die Massenschiessereien von El Paso und Dayton im Staat Ohio verlegte Biden nach Houston und in den Staat Michigan. «Wir stellen Wahrheit über Fakten», intonierte er und behauptete, sich «als Vizepräsident» mit überlebenden Schülern des Parkland-Massakers in Florida getroffen zu haben. Die Massenschiesserei, bei der 17 Schüler starben, ereignete sich 2018, Biden aber war bereits im Januar 2017 aus dem Amt.

«Arme Kinder» seien «ebenso begabt» wie die Kinder von Reichen, wollte Biden sagen, doch rutschte ihm heraus, dass arme Kinder «ebenso begabt» seien wie «weisse Kinder». Stets korrigierte er die Versprecher, seinen Zuhörern war jedoch unbehaglich zumute: Ist Biden zu alt für die Anstrengungen des harten und langen Wahlkampfs? Liegen seine besten Jahre vielleicht hinter ihm?

Modisch auf den Hund gekommen: Biden trägt interessante Socken. Foto: Scott Morgan (Reuters)

Hämisch twitterte Donald Trump, ob «wirklich jemand» glaube, dass Joe Biden «mental für die Präsidentschaft geeignet sei?». Biden sei «nicht ganz richtig im Kopf», er freue sich schon auf den Hauptwahlkampf gegen ihn, schob der Präsident nach.

Joe Biden just said, “We believe in facts, not truth.” Does anybody really believe he is mentally fit to be president? We are “playing” in a very big and complicated world. Joe doesn’t have a clue!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10. August 2019