Der Brandstifter und seine Komplizen

Es ist ein Kapital, mit dem Trump wuchert. Die Republikaner wissen: Wenden sie sich öffentlich gegen ihn, folgt die Abstrafung per Tweet oder in einer Wahlkampfrede, es folgen Angriffe auf Trumps Haussender Fox News – und womöglich ein innerparteilicher Herausforderer bei den nächsten Wahlen. Das ist die Lektion der vergangenen zwei Jahre, die viele Republikaner verinnerlicht haben. Das ist die Lektion, die auch der Abgeordnete verinnerlicht hat, dessen Mitarbeiter nun in Washington an der Bar sitzt und ausruft: «Was sollte er denn sonst tun?» Lieber sind die Republikaner ruhig, reden Trumps Ausfälle klein – und helfen ihm so damit, die Grenzen des Sagbaren weiter zu verschieben.

Der Boden ist schon lange bereitet

Es wäre falsch, diese Republikaner als Opfer von Trump zu sehen. Dass sich die Partei überhaupt in diesem Zustand findet, hat sie sich selbst zuzuschreiben. Sie hat sich schon vor Jahren mutwillig geöffnet für die schrille Xenophobie, die sie heute unter Trump auszeichnet. Tim Alberta, Chefkorres-pondent beim Onlinemagazin «Politico», hat diesen Wandel in einem neuen Buch mit dem Titel «American Carnage» beschrieben. Der Wandel begann für ihn damit, dass der damalige Präsidentschaftskandidat John McCain 2008 entschied, Sarah Palin als Vizepräsidentin auf sein Ticket zu nehmen – eine für dieses Amt offensichtlich ungeeignete Politikerin, die aber die weisse Basis aktivieren würde, wie die Republikaner glaubten.

Nach der Wahl von Barack Obama setzte sich dies fort, indem an verschiedenen Ecken der Partei die Behauptung herumgeboten wurde, wonach der Schwarze Obama nicht in den USA geboren sei, sondern in Kenia – was ihn zu einem unrechtmässigen Präsidenten mache. Verbreitet wurde diese Verschwörungstheorie auf Fox News und von rechten Radio-Talkern, aber eben auch von republikanischen Abgeordneten. All dies erreichte ein Ausmass, das John Boehner, den Chef der Republikaner im Repräsentantenhaus, bald zwang, sich «täglich» davon zu distanzieren, wie er in Albertas Buch sagt. Auch Trump sprach oft und lange von der «Birther»-Theorie, und mehr als die Hälfte seiner Wähler glaubt sie laut Umfragen noch immer.

So wurde der Boden gelegt für eine Wahlkampagne, die sich schon 2016 unverhohlen an eine weisse Wählerschaft richtete, die für solche Töne empfänglich war. Nun dreht Trump die Lautstärke noch einmal hoch, und viele Republikaner tun so, als hörten sie nichts. Doch viele wissen, dass die Risiken dieser Strategie erheblich sind. Es stimmt, dass sich der Präsident es leisten könnte, in Bundesstaaten wie Kalifornien und New York Hunderttausende angewiderte Wähler an die Demokraten zu verlieren, solange er in den Swing-States des Rostgürtels, die im Electoral College den Ausschlag geben, eine Mehrheit behält. Dort sind die weissen Wähler ohne College-Ausbildung, das Rückgrat von Trumps Koalition, überdurchschnittlich vertreten.

Das perfekte Feindbild

Doch die Wählerschaft von 2020 wird nicht dieselbe sein wie 2016. Laut einer Studie des Pew Research Center könnte der Anteil der nicht weissen Wähler nächstes Jahr von 31 auf 34 Prozent steigen, jener der Wähler zwischen 18 und 23 Jahren von 5 auf 10 Prozent. In beiden Gruppen ist Trump besonders unbeliebt. Und weil seine Margen so knapp sind – beim letzten Mal waren es 77 000 Stimmen in den Bundesstaaten Pennsylvania, Michigan und Wisconsin, die ihm zur Wahl verhalfen –, können auch geringe Verschiebungen grosse Folgen für seine Koalition haben. Trumps Kampagnencrew weiss das – und versucht deshalb, die Wahlbeteiligung bei der eigenen Basis möglichst hochzutreiben. Das Kalkül dabei ist offensichtlich: Die gute Wirtschaftslage allein wird den Präsidenten nicht retten. Er braucht dazu den Kulturkampf.