Der Anti-Trump

Das war er also, der historische Tag, ein Mittwoch wie wenig andere zuvor in Washington. Das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump trat in eine neue Phase, statt Soap-Operas und leichtes Entertainment boten alle grossen TV-Kanäle die erste öffentliche Anhörung im Fall eines Präsidenten, dem der zaghafte Sonderermittler Robert Mueller nicht wirklich nachstellen wollte, worauf sich der Glückspilz im Weissen Haus prompt in der nächsten Affäre verhedderte.