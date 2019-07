Demokraten bereiten sich auf TV-Debatte in Detroit vor

Während der neueste Twitter-Ausbruch des Präsidenten über Ratten in der Stadt Baltimore für Schlagzeilen sorgte, hat sich die Schar der demokratischen Präsidentschaftsbewerber auf die zweite TV-Debatte heute und Mittwoch in Detroit vorbereitet. Die vergangenen Tage, in denen der Präsident mit seinen hässlichen Tweets einmal mehr seine Wahlkampfstrategie offenbarte, bewiesen eindrücklich, dass die Wahl im November 2020 von entscheidender Bedeutung für die Zukunft der USA sein wird. Die demokatische Opposition ist sich dessen gewiss, flösst jedoch nicht unbedingt Vertrauen ein. Die Partei ist sich unsicher, wie und mit welchen Mitteln Trump die Wiederwahl verwehrt werden kann. Sie ist zerstritten zwischen einem gemässigten und einem progressiv-linken Flügel – und sie wird über Monate hinweg hitzige und bisweilen bittere Debatten führen, um aus einem grossen Feld von Bewerbern ihren Präsidentschaftskandidaten auszusieben. Plakat am Fox Theater in Detroit. (29. Juli 2019) Bild: Scott Olson/AFP