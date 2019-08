Das Sturmgewehr könnte Donald Trump die Wiederwahl kosten

Der politische Spielraum der Demokraten ist hingegen wesentlich ­grösser. Bei ihnen verlangt die Parteibasis geradezu, dass der ­künftige Präsidentschaftskandidat ein Massnahmenpaket zur Verschärfung der Waffen­gesetze vorlegt.

74 Prozent der Frauen in Kleinstädten und Vororten halten ein Verbot von Sturmgewehren für eine gute Idee. Das zu ignorieren, ist politisch gefährlich.

Was da im Detail drinstehen wird, bleibt abzuwarten. Aber es gibt viele ­Vorschläge für härtere Vorschriften, die sowohl verfassungsrechtlich möglich als auch bei den Bürgern beliebt – und somit wahlkampftaug­lich – wären. Dazu gehört vor allem die Ausweitung der sogenannten background checks, also eine schärfere Überprüfung von Waffenkäufern. Eine aktuelle Um­frage des Marist College in New York zeigt, dass neun von zehn Amerikanern das befürworten.

Auch ein erneutes Verbot von militärischen Sturmgewehren, wie es von 1994 bis 2004 galt, fänden dieser Erhebung zufolge 57 Prozent aller Bürger gut. Es ist daher kein Zufall, dass mehrere demokratische Präsidentschaftskandidaten eine Neuauflage fordern. Dieselbe Umfrage belegt zugleich auch wieder das Dilemma, in dem Trump beim ­Thema steckt: 67 Prozent der Republikaner-Wähler lehnen ein Verbot von Sturmgewehren ab.

Frauen haben genug

Die Demokraten könnten zudem davon profitieren, dass die Begeisterung der Wähler für den freien Zugang zu Waffen besonders an jenen Orten und in jener Wählergruppe sinkt, die nach Ansicht vieler Experten für den Ausgang der Wahl mitentscheidend sein werden: in den Vororten der Städte, bei gut ausge­bildeten weissen Frauen der Mittelschicht. Der Marist-Umfrage zufolge hält eine Mehrheit von 74 Prozent der Frauen in Kleinstädten und Vororten ein Verbot von Sturmgewehren für eine gute Idee. Das zu ignorieren, ist politisch gefährlich.

Schon bei der Kongresswahl 2018 sind diese Wählerinnen, die in der Vergangenheit oft für die Republikaner gestimmt haben, der Partei in Scharen davongelaufen und haben den Demokraten so den Sieg beschert. Nachwahlumfragen ergaben damals, dass 59 Prozent der Wähler bei der Kongresswahl eine Verschärfung der Waffengesetze befürwor­tet haben. Von ihnen stimmten satte 76 Prozent für die Demokraten – kein gutes Omen für Trump. Andererseits sollte man die Aussagekraft einer Kongresswahl für die Wahl des Präsidenten nicht überschätzen. Ob sich in einem Jahr die Wähler noch an die Massaker in El Paso und in Dayton erinnern, ist zweifelhaft.

Vielleicht mobilisiert Trump dadurch, dass er trotz grossem Druck schärfere Waffengesetze verhindert, auch genügend neue waffenfreundliche Wähler und gleicht so mögliche Verluste aus. Oder vielleicht macht er angesichts der Stimmung bei den Wählern auch einfach wieder eine Wende.