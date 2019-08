Das bedeuten die neuen Greencard-Regelungen

Die zweite gravierende Folge: Viele Einwanderer könnten nun auf Wohlfahrtsleistungen verzichten werden, aus Angst, ihre Aussicht auf eine Green Card damit zu schmälern. Einwanderer würden vor eine «unmögliche Wahl» gestellt, kommentierte die Washington Post: «Entweder nehmen sie staatliche Hilfe an, die sie brauchen und auf die sie ein Anrecht haben, oder sie bewahren sich die Aussicht auf ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht.» In der New York Times wird die Zahl der Menschen, die aus Wohlfahrtsleistungen aussteigen oder sie nicht beantragen werden, auf 324'000 geschätzt. Zahlen aus New York legen nahe, dass viele Einwanderer schon im Vorgriff auf die neue Regelung keine Hilfsleistungen mehr beziehen. David Skorten, der Präsident der Assoziation medizinischer Hochschulen, befürchtet, dass gesundheitliche Ungleichheiten verstärkt würden.

Die Einwanderung und ihre Beschränkung ist ein Lieblingsthema des Präsidenten, das er seinem Berater Stephen Miller anvertraut hat. Nachdem Trump bisher vor allem die illegale Einwanderung im Visier hatte, wendet er sich nun der legalen Immigration zu. Ihm liegt daran, das ganze System zu ändern. Bisher ist der Erhalt der Green Card zu einem grossen Teil an familiäre Beziehungen geknüpft. Rund zwei Drittel der Karten gehen an Familienmitglieder. Trump will erreichen, dass der Verdienst oder die Leistungsfähigkeit (engl.: merit) stärker gewichtet werden. Nach Ansicht von Beobachtern könnten die neuen Regeln ein auf «merit» basiertes System durch die Hintertür einführen. Mehrere Organisationen und Politiker kündigten Klagen gegen die Vorschriften an. Sie seien «widerlich», sagte der Justizminister von Kalifornien, Xavier Becerra. Trump kann die Regeln ohne Zustimmung des Kongresses erlassen.

Der Präsident hat aus seiner Verachtung für gewisse Länder und deren Bewohner keinen Hehl gemacht. Im vergangenen Jahr fragte er, warum er Menschen aus «shithole countries» ins Land lassen solle (gemeint waren Haiti und einige afrikanische Staaten) statt etwa Norwegern.