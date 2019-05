Bleibt es bei den netten Worten Trumps?

Für Maurers Optimismus gibt es also Gründe. Dass er als erster Bundespräsident überhaupt eine Unterredung im Weissen Haus erhielt, dass er auf oberster Ebene das Handelsabkommen zur Sprache bringen konnte, dass der US-Präsident dafür ein Interesse zeigt: All dies sind positive Signale. Es ist schliesslich noch nicht allzu lange her, da dominierten Steuerstreit und Schwarzgeld die politischen Beziehungen zwischen beiden Staaten. Trotzdem ist der Weg zu einem Deal noch weit. Entscheidend wird sein, inwiefern sich Trumps Goodwill in konkrete Anweisungen an seine Administration übersetzt: Bleibt es bei den netten Worten an die Adresse von Maurer? Oder beauftragt er seinen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer damit, die laufenden Gespräche mit der Schweiz auf die nächste Stufe zu heben?

Am Treffen im Oval Office nahm Lighthizer – anders als Seco-Chefin Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch – nicht teil. Er hat derzeit ja auch zahlreiche andere Pendenzen. Da ist der eskalierende Handelskrieg mit China, der die Märkte nervös macht und Amerikas Bauern wütend. Da sind aber auch die Verhandlungen über Handelsverträge mit der EU, Japan und Grossbritannien, die aus verschiedenen Gründen allesamt stocken. Die Schweiz hat da keine Priorität, ein Umstand, den Maurer am Donnerstag selbst einräumte. Er liess durchblicken, was die Hoffnung der Schweiz ist: Dass sie sich den USA als unkomplizierte Verhandlungspartnerin präsentieren kann, mit der eine rasche Einigung möglich ist. Es wäre für Trump zumindest ein kleiner Erfolg: Bis jetzt kann der selbsternannte Dealmaker, der im Wahlkampf ständig von neuen Handelsverträgen sprach, nur einen einzigen Abschluss vermelden – mit Südkorea.