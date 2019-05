Bidens Appell und Attacke gegen Trump

Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden hat in einer Wahlkampfrede zu Einheit aufgerufen und Donald Trump scharf attackiert. Die heutige Politik sei auf Spaltung ausgerichtet und Trump sei massgeblicher Treiber dabei, sagte Biden am Samstag bei seinem offiziellen Wahlkampfauftakt in Philadelphia. «Die Bedrohung für unsere Nation, für unsere Demokratie ist real», erklärte der 76-Jährige. Trump säe Angst und Zwietracht und untergrabe sämtliche Institutionen.