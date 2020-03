Wende im Wahlkampf – Biden stoppt Sanders Überraschend deutlich stellen sich moderate weisse und afroamerikanische Wähler hinter Joe Biden. Und jetzt lichtet sich bei den Demokraten das Feld. Alan Cassidy

Comeback: Joe Biden feiert seinen Sieg bei einem Wahlkampfanlass in Los Angeles. Foto: Keystone

In der Politik, sagte einst der britische Premier Harold Wilson, ist eine Woche eine lange Zeit. Selten war dieser Satz wahrer als in diesem Wahlkampf in den USA. Bernie Sanders stand noch vor wenigen Tagen davor, im Kampf um die demokratische Präsidentschaftskandidatur eine Vorentscheidung zu erzwingen: Vieles deutete darauf hin, dass der linke Senator sich am Super Tuesday an der Spitze des demokratischen Bewerberfelds absetzen würde. Dass er dabei so viele Delegierte einsammeln würde, dass er fast nicht mehr einzuholen wäre.