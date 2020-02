Altes Schlachtross gegen jungen Ritter

Dies ist keine «Ich höre mal, was der zu sagen hat, und dann gucke ich mal, wen ich wähle»-Veranstaltung. Dies ist eine Bernie-Feier, in der Bernie Sanders gelassen ein wenig mitfeiert.

Beide wollen vor allem «Wählbarkeit» demonstrieren

Am Abend zuvor in der Mehrzweckhalle der Mittelschule von Londonderry, etwa eine Autostunde östlich von Ringe. Pete Buttigieg tritt auf. Die Halle ist gerappelt voll. Vor der Tür warten noch mindestens hundert Menschen. Für sie wird der Ton in die Eingangshalle der Schule übertragen. Und sie bleiben tatsächlich und hören, was «Pete» zu sagen hat.

Pete hüpft unter Jubel auf die Bühne, als hätte er gerade drei Energiedrinks in sich hineingeschüttet. Kein Jackett, nur weisses Oberhemd mit Krawatte, die Ärmel aufgekrempelt. Ich bin bereit, das soll dieser Auftritt sagen. «Stellt euch den Tag vor, an dem Trump nicht mehr Präsident sein wird», sagt er, und sofort bricht erneut ein Johlen und Pfeifen los. Buttigieg hat mit seinem ersten Satz alles wichtige gesagt. Trump muss weg. Und Pete wird das schaffen.

«Electability», auf deutsch Wählbarkeit, das ist das Wort, um das sich alles dreht. Sanders, 78, muss zeigen, dass er mehr ist als der «angry old man», der wütende alte Mann. Eine Rolle, die ihm 2016 fast die Nominierung der Demokraten eingebracht hätte. Oder die sie ihn gekostet hat. Je nach Lesart. Pete Buttigieg dagegen muss dafür sorgen, dass die Menschen sich ernsthaft vorstellen können, einen 40 Jahre jungen schwulen Mann ins Oval Office zu wählen.

Beide brauchen einen Sieg in New Hampshire an diesem Dienstag. Fast eine Woche nach der ersten Vorwahl in Iowa gaben die Demokraten dort am Sonntag endlich den Sieger bekannt: Es ist so knapp wie überraschend Buttigieg, der voraussichtlich zwei Delegierten-Stimmen mehr als Sanders holte. In New Hampshire, wo an diesem Dienstag gewählt wird, könnte es ähnlich knapp werden.