Alle gegen Biden

Das mag unfair sein, aber ein Wahlkampf gegen Donald Trump würde Bidens ganze Aufmerksamkeit erfordern – und ein gewaltiges Stehvermögen. Bislang trauen ihm die demokratischen Vorwähler beides zu. Aber ernst wird es erst in viereinhalb Monaten, wenn die Parteiversammlungen in Iowa und kurz danach die ersten Vorwahlen in New Hampshire stattfinden.

Sie können noch hoffen

Und darin liegt ein Trost auch für jene Kandidaten, die derzeit bei Umfragen hinten liegen und bei jeder TV-Debatte auf eine Initialzündung warten. Zum vergleichbaren Zeitpunkt 1991 war Bill Clinton Ex-Gouverneur eines eher unbedeutenden Südstaates, auf den niemand eine grosse Summe Geld verwettet hätte. Und 2003 hatte der spätere demokratische Präsidentschaftskandidat John Kerry nicht wirklich von sich reden gemacht.

So können sie denn noch immer hoffen, die Senatoren Kamala Harris aus Kalifornien und Cory Booker aus New Jersey oder der Bürgermeister Pete Buttigieg aus Indiana. Oder die Senatorin Amy Klobuchar aus Minnesota und der ehemalige Kongressabgeordnete und Senatskandidat Beto O’Rourke aus Texas, der in Houston viel Applaus erntete, als er sagte, er werde im Falle seiner Wahl ins Weisse Haus Sturmgewehre wie die AK-47 konfiszieren.

Dass sich die Zehn in Houston zuweilen mächtig stritten, ist nicht wirklich bedenklich: Der Zustand der Vereinigten Staaten erfordert eine grundsätzliche Debatte, wohin sich das Land und die Partei Franklin Roosevelts und John F. Kennedys bewegen sollen und müssen. Oder wie Julian Castro in Houston sagte: «Es wird ein Leben nach Donald Trump geben».