Trumps Stabschef auf «Mission impossible»

Der ehemalige Viersterngeneral der Marines zierte sich, den neuen Job anzunehmen. Ein ums andere Mal erteilte der bisherige Heimatschutzminister dem Präsidenten einen Korb. Bis ihn Donald Trump nach dem Desaster bei der Gesundheitsreform mit allen möglichen Zusicherungen weichgekocht hatte. Fortan, so ventiliert der General, werde nur noch einer im Weissen Haus die Agenda mit dem Präsidenten abstimmen: er selber.

Ob John Kelly dabei mehr Erfolg haben wird als sein am Freitag gefeuerter Vorgänger Reince Priebus, hängt von der Rückendeckung ab, die Trump seinem designierten Stabschef gibt. «Er hat unglaubliche Disziplin, die Ordnung schaffen kann, wenn sich die übrigen Tiere im Zoo ­benehmen», sagt der frühere CIA-Direktor John E. McLaugh-lin, der Kelly aus der Zusammenarbeit in früheren Positionen kennt. «Die Gefahr besteht darin, dass Trump Trump bleibt».

Verbale Rundumschläge

Einen Vorgeschmack erhielt Kelly mit dem Twitter-Sturm, den Trump nach seiner Schlappe bei der Gesundheitsreform im Kongress am Wochenende lostrat. Darin beschimpfte er dieselben Senatoren als «Narren», die er für seine Steuerreform und andere Vorhaben brauchen wird.

Zu denken geben muss Kelly auch der grosskotzige Einzug des neuen Kommunikationschefs im Weissen Haus, Anthony «The Mouch» Scaramucci. Der Hedgefonds-Manager meldete sich vergangene Woche mit einem vulgären Interview mit dem «New Yorker» zum Dienst. Darin titulierte er Priebus als «paranoiden Schizophrenen» und Chefstratege Stephen Bannon sogar als «Schwanzlutscher». Schlimmer noch für den neuen Stabschef ist der Anspruch des Trump-Alter-Egos, direkten Zugang zum Oval Office zu haben.

Genau darunter litt das Weisse Haus von Anfang an. Trump schuf konkurrierende Machtzentren, die für ein Klima des Misstrauens sorgten und aus denen Indiskretionen an die Medien sprudelten. Mit dem gedemütigten Sean Spicer und dem ehemaligen Parteichef der Republikaner, Priebus, säuberte Trump das Weisse Haus von den traditionellen Republikanern. Es bleiben die Nationalchauvinisten um Bannon, die erzkonservativen Fundamentalisten um Vizepräsident Mike Pence und der Familienclan, der von Jared Kushner angeführt wird.

Fesseln für Trump

Es sei nicht klar, wie Kelly in einem solchen Umfeld mehr Erfolg haben könne als Priebus, meint Brian McKeon, der unter Barack Obama mit der inneren Mechanik der Macht befasst war. «Der Präsident agiert als sein eigener Stabschef.» Der Kongress legte dem Präsidenten vergangene Woche aber mit den vetosicheren Sanktionen gegen Moskau Fesseln an. Und Sonderermittler Robert Mueller dehnt die Ermittlungen in der Russland-Affäre immer weiter aus.

Priebus erklärte seinen Rausschmiss auf Fox News mit Trumps Wunsch nach einem Richtungswechsel und dem «Recht, den Knopf für einen Neustart zu drücken». Die offene Frage bleibt, wohin der neue Weg führt. Darauf deuten die anhaltende Kritik an Justizminister Jeff Sessions und anhaltende Gerüchte über den möglichen Abschuss von Sicherheitsberater H. R. McMaster hin.

«Das fundamentale Problem besteht darin, dass Trump ein Aussenseiter ist, der keine Ahnung hat, wie man regiert», meint Chris Whipple, Autor des Standardwerks «The ­Gatekeepers» über die Rolle der Stabschefs im Weissen Haus. Ohne vollständige Kontrolle begebe sich Kelly auf eine «Mission impossible». (Berner Zeitung)