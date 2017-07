Trump stellt teuerstes Kriegsschiff der Welt in Dienst

US-Präsident Donald Trump hat am Samstag den modernsten Flugzeugträger der Welt in Dienst gestellt. In einer Zeremonie auf dem Marinestützpunkt Norfolk (Virginia) pries er die amerikanische Militärmacht. Diese werde von keiner anderen übertroffen – «und mit jedem Tag unter meiner Regierung werden wir stärker und besser».

Der neue Flugzeugträger symbolisiere diese Stärke, so Trump weiter. Wenn der Flugzeugträger am Horizont erscheine, «dann werden unsere Feinde vor Angst zittern». «Amerikanischer Stahl und amerikanische Hände haben eine 100'000 Tonnen schwere Botschaft an die Welt konstruiert», sagte er. Über dem Publikum prangte ein Banner: «Made in America». «Möge Gott dieses Kriegsschiff und alle, die auf ihm fahren, segnen.»

Elektromagnetisches Katapultsystem

Die «USS Gerald R. Ford» – benannt nach dem 38. Präsidenten der USA – ist der erste Flugzeugträger einer neuen Klasse seit der Nimitz-Serie. Es ist das erste neue Design seit mehr als 40 Jahren.

Der US-Marine zufolge verfügt das rund 335 Meter lange atomgetriebene Schiff unter anderem über ein hochmodernes elektromagnetisches Katapultsystem zum Start von Flugzeugen und über weitaus mehr elektrische Kapazitäten als frühere Flugzeugträger.

Mit 2628 Matrosen sei die Besatzung kleiner als bisher üblich – dank neuer Technologien und Automatisierung. Insgesamt weise die «USS Gerald R. Ford» mehr als 20 neue Systeme auf und bietet Platz für über 75 Flugzeuge.

Einsatz erst in fünf Jahren

Gekostet hat das Schiff laut Medienberichten etwa 13 Milliarden Dollar und ist somit das teuerste Kriegsschiff der Welt. Geplant sind noch zwei weitere Flugzeugträger dieser Klasse, einer davon soll nach dem ermordeten Präsidenten John F. Kennedy benannt werden.

Die Entwicklung des neuen Flugzeugträgers hatte wegen der ausufernden Kosten für viel Kritik gesorgt, auch Trump hatte früher einmal das Budget für das Kriegsschiff in Frage gestellt. US-Senator John McCain, einer der schärfsten Kritiker, monierte neben der Kostenexplosion vor allem die Probleme mit der neuen Technik, mit der die Kampfjets schneller als bisher in den Himmel katapultiert werden sollen.

Die «USS Gerald R. Ford» soll nun noch mehrere Jahre lang getestet werden. Einsatzbereit wird sie erst 2020 sein, der erste tatsächliche Einsatz ist für 2022 vorgesehen.

Wichtig für US-Aussenpolitik

Die USA setzten Flugzeugträger jeweils als Kernstück einer Carrier Strike Group (CSG) ein. Solche Kampfverbände umfassen meist einen Flugzeugträger, mindestens einen Kreuzer und mehrere Zerstörer oder Fregatten – oft werden sie auch von U-Booten begleitet.

Die CSG sind ein zentrales Element der US-Aussenpolitik. Oft wird ein solcher Verband dazu benötigt, an den Küsten vor Konfliktherden Präsenz zu markieren. Sie patrouillieren aber auch kritische Routen und Punkte des Welthandels.

(mch/sda)