Trump reagiert auf Bidens Frontalattacke mit Sarkasmus

Im Video folgt die düstere Wende bereits nach gut 30 Sekunden: Charlottesville sei eben auch der Ort eines definierenden Moments der letzten Jahre, so Biden. Das Video zeigt Bilder des Fackelzugs und der Demonstrationen. Den Terroranschlag eines 20-jährigen Neo-Nazis, der sein Auto in eine Gruppe von Gegendemonstranten fuhr, erwähnt Biden nicht. Er geisselt Trump für seine Reaktion auf die Ereignisse: Nach einem Aufmarsch von Rassisten und Antisemiten «hörten wir Worte des Präsidenten, die die ganze Welt erschütterten. Er sagte, es gebe ‹sehr feine Leute auf beiden Seiten›». Schnitt, Bidens Gesicht ganz gross, er schaut kontrolliert empört in die Kamera: «Sehr feine Leute auf beiden Seiten?»

In diesem Moment sei ihm klar geworden, dass die USA in einer Weise bedroht seien, «wie ich es nie zu meiner Lebenszeit gesehen habe». Das Land befinde sich «in einer Schlacht um die Seele dieser Nation», so Biden. Sollte Trump eine weitere Amtszeit bekommen, «wird er für immer und grundlegend den Charakter dieser Nation verändern», warnte Biden. «Ich kann nicht danebenstehen und das geschehen lassen.»

Trumps Reaktion liess nicht lange auf sich warten. Der US-Präsident gab dem Ex-Vizepräsidenten in einer ersten Reaktion bereits einen beleidigenden Übernamen, wie er es in den Präsidentschaftswahlen 2016 mit allen seinen Gegnern tat: «Willkommen im Rennen, schläfriger Joe», twitterte Trump, und sprach Biden auf sarkastische Weise ermunternd zu: «Ich hoffe nur, dass du die lange angezweifelte Intelligenz hast, um eine erfolgreiche Vorwahlkampagne zu führen.» Die Vorwahl der Demokraten werde «übel», so Trump. «Du wirst es mit Leuten zu tun haben, die wirklich sehr kranke und verrückte Ideen haben. Aber wenn du es schaffst, sehe ich dich am Start!»

Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. It will be nasty - you will be dealing with people who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2019