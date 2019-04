Spendenkönig Trump gibt mehr Geld aus, als er einnimmt

Donald Trump

Der amtierende Präsident hat einen entscheidenden Vorteil, er hat in der republikanischen Partei bislang nur einen Gegenkandidaten: den früheren Gouverneur und erklärten Trump-Gegner Bill Weld. Dem werden allerdings nur Aussenseiterchancen in den Vorwahlen eingeräumt. Im Kampf um Spendengeld ist Trump in seinem politischen Lager damit quasi konkurrenzlos. Seine Kampagne sammelte schon 39 Millionen Dollar in den ersten drei Monaten des Jahres ein.

Trump hat aber einen weiteren Vorteil. Anders als die meisten demokratischen Kandidaten sammelt er nicht erst seit Jahresanfang. Seine Wiederwahlkampagne hat ihre Arbeit mit seinem Amtsantritt aufgenommen. So hat er insgesamt bereits 168 Millionen Dollar zusammenbekommen – mehr als jeder Präsident vor ihm zu diesem Zeitpunkt. Die meisten demokratischen Kandidaten setzen vor allem auf Kleinspenden normaler Bürger. Trump nimmt, was er kriegen kann. Er hat es aber auch geschafft, dass von seinen Fans ein stetiger Spenden-Strom von Kleinbeträgen unter je 200 Dollar auf seinen Kampagnen-Konten landet. Gut die Hälfte seiner Einnahmen stammt daher.

Allerdings geben Trumps Leute auch viel Geld aus: in den ersten drei Monaten des Jahres 47,5 Millionen Dollar, also mehr, als sie eingenommen haben. Viel Geld fliesst schon jetzt in TV-, Radio- und Internet-Werbung. Auch seine regelmässigen Wahlkampfveranstaltungen kosten reichlich Geld. Und natürlich die vielen Mitarbeiter. Ein bisschen Geld fliesst auch zurück in Trumps Taschen. 214'944 Dollar gingen etwa an Trumps Golf-Hotel Mar-a-Lago in Florida.

Bernie Sanders

Der 76-jährige Senator aus Vermont führt das wachsende Feld der demokratischen Bewerber in Umfragen deutlich an. Vor ihm liegt Joe Biden, Vizepräsident unter Barack Obama, der aber seine Kandidatur noch gar nicht verkündet hat. Sanders' Spendeneinnahmen sind deutlich höher als die aller anderen Kandidaten der Demokraten. Obwohl er erst Mitte Februar gestartet ist. 18,2 Millionen Dollar hat seine Kampagne im ersten Quartal eingenommen. Mit 74 Prozent kann Sanders den mit Abstand höchsten Anteil an Kleinspenden unter 200 Dollar verbuchen. Geld von sogenannten PACs nimmt er nicht an. Das sind von Unternehmen und Konzernen mit Geld vollgepumpte Wahlhilfevereine, die zuweilen zweifelhafte politische Ziele ihrer Spender fördern sollen.

Sanders hat es geschafft, durch seine Kampagne 2016 viele Anhänger an sich zu binden – und neue zu gewinnen. Sanders, der 2015 als belächelter Aussenseiter in den Wahlkampf eingestiegen war, wurde Hillary Clinton so gefährlich, dass das demokratische Establishment mit Tricks arbeiten musste, um Clinton eine klare Mehrheit auf dem Nominierungsparteitag der Demokraten Ende Juli 2016 zu sichern. Es sind vor allem junge Amerikaner, die Sanders folgen, weil sie für sich erkannt haben, dass die Sozialsysteme in den USA ungerecht und kaputt seien.