Richterin drohen wegen Fluchthilfe bis zu 20 Jahre Haft

In den USA ist eine Richterin beschuldigt worden, einem Mann bei der Flucht vor der Einwanderungspolizei geholfen zu haben. Richterin Shelley Richmond Joseph und einem früheren Gerichtsmitarbeiter werden Justizbehinderung und Verschwörung zur Justizbehinderung zur Last gelegt, wie das Justizministerium am Donnerstag mitteilte. Die Richterin habe absichtlich die Durchsetzung von Bundesrecht verhindert und damit ein Verbrechen begangen, erklärte Staatsanwalt Andrew Lelling. «Wir können uns nicht die Bundesgesetze aussuchen, an die wir uns halten, oder Gesetzesverstösse mit persönlichen Ansichten rechtfertigen.»