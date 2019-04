Es macht sich Enttäuschung breit in Brasilien

Bolsonaro startete mit enormem Vertrauenskapital. Er war bei seinen Anhängern aus dem sogenannt einfachen Volk beliebt wegen seiner authentisch wirkenden Hemdsärmeligkeit und seiner politisch unkorrekten Sprüche, während Unternehmer, Börsianer und Wirtschaftsliberale auf Steuersenkungen, Privatisierungen und die Tatkraft seines neoliberalen Wirtschaftsministers Paulo Guedes zählten.

Zustimmung sinkt um knapp 20 Prozent

Bisher hat Bolsonaro die Hoffnungen nicht erfüllt, was sich in einem deutlichen Schwund seiner Popularität niederschlägt. Hatten im Januar laut einer Umfrage des Instituts Ibope noch knapp 50 Prozent der Befragten eine äusserst positive Meinung von Bolsonaro und seiner Regierung, sind es gegenwärtig noch ein Drittel. Hingegen stufen dem Institut Datafolha zufolge 30 Prozent Bolsonaros Leistung als «sehr schlecht» ein. Das ist der ungünstigste Wert, den ein Präsident nach drei Monaten seiner ersten Amtszeit jemals hinnehmen musste, seit Brasilien 1985 zur Demokratie zurückgekehrt ist.

Zählt man die Prozentzahlen jener zusammen, die Bolsonaros Start als gut oder befriedigend einschätzen, kommt man zwar immer noch auf einen Wert von über 60 Prozent . Besorgniserregend muss aus Sicht des Regierungschefs jedoch anmuten, wie stark der Anteil Enttäuschter und Unzufriedener in kurzer Zeit zugenommen hat.

In Rio erinnern Ende März 2019 Tausende an die Militärdiktatur und protestieren gegen Bolsonaro. Fotos: (Lao Correa) AP, Keystone

Es sind im Wesentlichen drei politische und soziale Kräfte, die den 64-Jährigen unterstützen: erstens Antiglobalisierer, Religiöse und Gesellschaftskonservative. Zweitens Militärs. Und drittens Neoliberale. Ideologien und Interessen dieser Fraktionen zu einem wirksamen politischen Regierungsprogramm zu bündeln, ist äusserst schwierig, und noch anspruchsvoller ist es, im zerklüfteten, wankelmütigen, intriganten Kongress Mehrheiten zu finden. Bisher hat sich Bolsonaro, dessen Partei im Repräsentantenhaus lediglich 54 von 513 Abgeordneten stellt, als viel zu wenig gewieft erwiesen. Die Entlassung von zwei Ministern binnen kurzer Zeit verstärkt den Eindruck, es sei eine Chaostruppe am Werk.

Die ersten drei Monate des neuen brasilianischen Präsidenten prägten folgende Themen, Debatten, Ereignisse und Entscheide:

Die Rentenreform