Donalds Mondfahrt

Zumal ein überzeugender Grund fehlt, noch einmal auf dem Mond zu landen. Das Apollo-Programm war deshalb so erfolgreich, weil es als Wettlauf mit den Sowjets verkauft werden konnte. Heute müssen die wissenschaftliche Erkundung des Mondes, der Abbau von Bodenschätzen, die Lektionen für künftige Marsreisen als Gründe herhalten. Nichts, was die Massen begeistert. In Huntsville versuchte es Pence daher mit dem Griff in die Wettlauf-Kiste: China wolle die strategische Überlegenheit auf dem Mond erringen und sich zur führenden Raumfahrtnation aufschwingen. «Wir befinden uns erneut in einem Wettrennen», so Pence. «Und dieses Mal steht mehr auf dem Spiel.»

Obamas Mars-Idee

Das Problem: China verfolgt zwar ein ehrgeiziges Raumfahrtprogramm, ist Anfang des Jahres als erste Nation mit einem Roboterfahrzeug auf der erdabgewandten Seite des Mondes gelandet und möchte eines Tages auch mit Astronauten über den Erdtrabanten spazieren. An einem Wettrennen hat die politische Führung aber kein Interesse. Viel lieber würde die Volksrepublik kooperieren und dadurch ihr weltweites Ansehen aufbessern. Solch eine Zusammenarbeit lehnt der US-Kongress aber strikt ab.