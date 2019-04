Die meistgehasste Frau Amerikas

Die Boulevardblätter in der grössten Stadt Amerikas lieben freche Titelblätter. Was die «New York Post» am Donnerstag auf ihre Frontseite setzte, war jedoch eine echte Provokation: Sie zeigte die Explosion des zweiten Passagierjets beim Aufprall im World Trade Center am 11. September 2001 und setzte darüber eine Aussage der muslimischen Kongressabgeordneten Ilhan Omar.